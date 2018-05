Hitman Definitive Edition : trailer de lancement

En attendant une éventuelle confirmation de la Saison 2 (et la série TV pour ceux qui ont de l'espoir), les retardataires pourront se procurer demainqui ressort donc en boîte sur PlayStation 4 et Xbox One, cette fois éditée par Warner Bros et avec le contenu suivant :- Toute la Saison 1 (7 niveaux)- Le contenu de l'édition GOTY (4 millions, trois armes et trois costumes)- L'épisode Bonus (3 missions)- Le pack Blood Money (de l'équipement)- Tous les contrats- Un pack Anniversary (costumes Kane & Lynch, Freedom Fighters et Mini Ninjas)En voici le trailer de lancement.