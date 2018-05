Microsoft présente son pad ''adaptative''

Leaké il y a quelques jours, la « manette adaptative » de Microsoft compatible PC/Xbox se dévoile aujourd'hui officiellement via ces quelques visuels et cette vidéo.Comme son nom l'indique, cette manette tient à s'adapter à tous joueurs en situation de handicap et se présente comme une borne centrale indépendante pour les uns, ou permettant d'y ajouter des accessoires d'autres constructeurs, comme le pad Quadstick pour joueurs tétraplégiques.Ce périphérique sortira en fin d'année pour 89,99€.