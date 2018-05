Fighting EX Layer : nouvelle vidéo de gameplay

Le groupe Arika diffuse une nouvelle vidéo de gameplay pour, montrant quelques affrontements afin de préparer les intéressés au lancement qui tombera à la fin du mois de juin (toujours sans plus de précisions).Que l'on soit fan ou pas, il faudra dans tous les cas faire avec le dématérialisé pour le moment et un prix qui ressemble davantage à du soutien pour l'avenir du studio : 39,99€ pour la version light (12 persos) et 59,99€ pour l'édition standard (13 persos), la différence se faisant notamment au niveau des decks Gougi (5 dans le premier cas, 15 dans le second).