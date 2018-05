[Rumeur] Pokémon Switch dévoilé ce mois-ci [Rumeur] Pokémon Switch dévoilé ce mois-ci

Ayant souvent eu le nez fin concernant la Switch (sauf pour Beyond Good & Evil 2, il faut le reconnaître), Emily Roger fait de nouveau parler d'elle en déclarant selon ses sources que le prochain Pokémon sera officiellement dévoilé au monde d'ici la fin du mois, toujours en deux versions, et avec une sortie signée pour les fêtes de fin d'année.



La personne nous ajoute que sur certaines features, le titre devrait tirer partie de l'expérience Pokémon Go, rappelant que l'accessoire « Pokémon Go Plus » est un pur produit Nintendo, et nous invite à patienter pour en savoir plus. Réponse, si confirmée, dans moins de deux semaines.