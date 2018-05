Mario Tennis Aces : le trailer overview (JP)

C'est le 22 juin que sortira mondialementsur Switch mais c'est du coté du Japon que Nintendo s'attarde en premier lieu pour y diffuser l'habituel trailer overview ayant pour but de faire le tour des arguments de cet épisode, incluant le retour du mode solo et bien entendu le online.En outre, on attendre que la phase de stress-test aura lieu, toujours au Japon, du 1er au 3 juin. Il suffira d'y faire un seul match pour débloquer la tenue classique de Mario dans le jeu final, et ceux qui se débrouilleront le mieux dans cette démo (les 8 meilleurs au classement) seront invités à participer le 24 juin pour un tournoi au Makuhari Messe à Chiba.- Le stress-test débutera aussi le 1er juin en Europe (16h).