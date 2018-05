Rage 2 : le gameplay, c'est pour demain [UP]

Si vous l'avez loupé ce matin, voici donc la vidéo d'annonce de, diffusée cette fois officiellement avec déjà un nouveau RDV à prendre pour demain, et ce afin de découvrir le premier trailer de gameplay.Avec une ironie palpable, le compte Twitter de la franchise signale qu'il sera éventuellement possible de voir le gameplay avant l'heure en cas de leak.- Visuel de la jaquette, qui sous-entend le partenariat marketing avec la Xbox One (pour ceux qui savent comment ça marche).