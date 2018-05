NES Classic : date du retour dans les bacs

Reggie Fils-Aimé l'avait promis : la NES Classic va faire son retour dans les bacs pour cet été, et plus précisément à partir du 29 juin avec la promesse de stocks suffisants jusqu'aux fêtes de fin d'année. Une pensée pour les spéculateurs qui en avaient encore quelques unes à revendre à des prix indécents.Aucun changement à signaler sur le contenu puisqu'on garde la même liste faîte de 30 jeux.Parallèlement, on découvre du coté du Japon le trailer de l'édition spéciale « Weekly Shonen Jump » avec sa vingtaine de jeux tirés essentiellement de l'univers manga, et qui arrivera sur l'archipel le 7 juillet (et bien évidemment JAMAIS chez nous).