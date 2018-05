Koji Igarashi dévoile ''l'autre'' Bloodstained

Ceux qui ont suivi la campagne Kickstarter étaient déjà au courant : outrequi reste prévu pour cette année (normalement le premier semestre mais ça semble un peu foutu), l'un des paliers du financement proposait la création d'un autre épisode, de plus petite prétention et cette fois à la sauce 2D 8-bits.Et c'est de lui qu'on parle aujourd'hui avec, également créé par Koji Igarashi, où l'on incarnera le chasseur de démons Zangetsu et ses quelques compagnons de route, tous jouables. Notons d'ailleurs que le recrutement d'alliés affectera la difficulté, mais aussi la fin.Vous n'aurez pas à attendre très longtemps pour vous y essayer puisque le titre sortira ce 24 mai (PC, PS4, One, Switch, 3DS, Vita) au petit prix de 9,99€.