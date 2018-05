Pro Evolution Soccer 2019 se dévoile

Comme prévu, Konami annonce donc sonsur PC, PlayStation 4 et Xbox One en confirmant la date de sortie qui est une sorte d'aveu pour prendre de l'avance face à son concurrent très carnassier : le 30 août.En résumé :- Fin du partenariat avec l'UEFA- Bien plus de licences en compensation (ligues, club, stades, joueurs…)- 39 traits techniques- Animation encore plus travaillée, notamment sur les dribbles et la réaction des joueurs- Système de fatigue plus poussé, aussi bien dans le comportement que visuellement- Comme de coutume, toujours plus de travail sur la physique de balle- Utilisation de la technologie Enlighten pour renforcer les effets- Compatible 4K HDR- Retour de la neige et météo qui influencera le gameplay- Mode MyClub où les joueurs bénéficieront de bonus temporaires selon leurs performances- Matchs hebdomadaires en PES LeagueAnecdote en passant : il s'agira du premier PES exclusif à cette génération (pas de versions PS3 et 360).