Detroit : nouvelle vidéo (15mn de gameplay)

On début cette nouvelle semaine d'actualité avec une nouvelle vidéo de gameplay pourqui enchaîne les extraits entre les trois principaux protagonistes de cette nouvelle aventure signée Quantic Dream.Une fois encore, vu la sortie proche (25 mai), on conseillera s'y aller par grignotage pour apprécier le rendu et la mise en scène sans trop de gâcher la surprise.