[Résultats Activision] De grosses précos pour Spyro et un mode mystère pour Destiny 2 [Résultats Activision] De grosses précos pour Spyro et un mode mystère pour Destiny 2

Activision Blizzard vient de dévoiler ses résultats fiscaux et le champagne continue de couler à flots chez les hautes sphères du plus gros éditeur mondial qui annonce un CA à hauteur de 1,97 milliards de dollars pour le seul premier trimestre 2018, contre 1,73 milliards l'année dernière à la même période, et un bénéfice de 529 millions de dollars (+29%).



En attendant la grande révélation de Call of Duty : Black Ops 4 dans deux semaines, voici ce qu'il y a à retenir du rapport :



- Le boss d'Activision félicite Epic Games et son Fortnite pour avoir ouvert le JV à un public toujours plus large. On rappelle que diverses rumeurs évoquent justement un mode Battle Royale pour le prochain Call of.

- Les précommandes de Spyro Trilogy sont actuellement au-dessus des objectifs.

- La grosse extension de fin d'année pour Destiny 2 ajoutera un mode de jeu totalement inédit pour le genre FPS. On vous laisse spéculer, sachant que ce mode sera dévoilé à l'E3 2018 (donc probablement durant la conférence Sony).