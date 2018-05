Beyond Good & Evil 2 : nouvel aperçu vidéo + quelques informations fraiches

La team Michel Ancel a tenu nous nouveau Live suroù une fois encore, le sujet portait sur l'avancée du projet plutôt qu'une énorme vidéo de gameplay, le titre étant en phase de pré-alpha.Cela a tout de même permis d'apprendre que :- Le jeu sera jouable aussi bien en solo qu'en coop en ligne.- L'univers s'attardera sur un seul système solaire, mais toutes les planètes auront une histoire suffisamment développée.- Il y aura apparemment des choix moraux et vous pourrez donc jouer le « méchant » si vous le souhaitez.- Possibilité de choisir et faire évoluer son vaisseau.- Retour de l'appareil photo directement implémenté dans vos lunettes.- La vidéo ci-dessous nous montrera quelques exemples d'évolution en escadron et les capacités en combat de Shani.Pas de date de sortie pour le moment, et mieux vaut ne pas être trop pressé.