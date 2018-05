Red Dead Redemption 2 : le plein d'infos

Remis hier sur le devant de la scène,s'est également montré auprès de quelques rares élus avec 45 minutes de gameplay pour se faire une première idée de ce rouleau-compresseur de fin d'année.En attendant de découvrir tout cela en vidéo, voici ce qui en sort :- Comme le savez, le jeu est une préquelle du premier RDR, se déroulant 12 ans avant et s'attardant sur la bande de Ducth Ban Der Linde avant sa dissolution.- Arthur Morgan sera bien l'unique personnage principal, et surtout le seul personnage jouable (pas de Switch à la GTAV donc).- Morgan est le bras droit de Dutch, adopté par ce dernier lorsqu'il était enfant, et considère « la bande » comme sa seule famille envers qui il a une loyauté totale.- Il y aura de nombreux choix moraux (via une jauge d'honneur), qui aura quelques répercussions sur la psychologie de Morgan.- L'une des grandes nouveautés de cette suite sera donc la gestion de la bande et de son campement. On y trouvera ici de nombreuses quêtes secondaires pour faire évoluer cette petite base grâce à l'argent et les ressources. L'ambiance changera du tout au tout en fonction de l'entretien général, et il y aura bien entendu de bonnes récompenses à glaner.- Si Rockstar promet un coté très chronophage pour ce qui est du campement, l'équipe tient à dire que tout sera facultative : vous n'aurez pas besoin de vous attarder dessus si vous souhaitez juste terminer le jeu.- Il y aura bien entendu quelques activités annexes dans le camp (poker ?).- L'équipe étant sans cesse pourchassée par la milice, le campement changera souvent de zones en fonction de votre progression dans l'histoire.- La caméra est bien plus rapprochée que dans le premier épisode.- Nouvelle arme décidément à la mode : l'arc.- La chasse sera bien entendu au rendez-vous, avec le besoin de stocker votre butin à la selle de votre cheval. Attention tout de même : trop de « viande » en stock est susceptible d'attirer de plus gros prédateurs par l'odeur alléché.- Confirmation (évidente) qu'il y aura des braquages, au moins dans les quêtes annexes où vous serez accompagné d'autres membres. On imagine que cela concernera également une ou plusieurs missions principales.- Lors de certains crimes, on pourra choisir de tuer le témoin (attention à votre jauge) ou le menacer pour lui faire garder le silence.- Le nombre d'animations est jugé époustouflant, de même que le degré de détails- La fonction Dead Eye est toujours là, avec ajout de killcams.- La relation entre Morgan et le cheval sera importante pour le calmer plus rapidement et le rendre meilleur sur certains points (endurance notamment). Vous pourrez le soigner, le nourrir, le rassurer… Mais cela ne le rendra pas immortel pour autant et un trépas vous obligera à recommencer avec un autre, acheté ou récupéré dans la nature avec votre lasso.Si vous voulez plus de détails sur le ressenti ou sur le point technique, on vous invite à retrouver la preview de nos confrères deSortie prévue le 26 octobre sur PlayStation 4 et Xbox One.