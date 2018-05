Dragon Quest XI : nouvelle présentation vidéo

La chaîne officielle PlayStation Underground nous offre un nouvel aperçu dedans sa version PS4 (et même PS4 Pro), et bien évidemment tirée de l'édition occidentale qui commeen son temps en profitera pour corriger quelques détails et moderniser la forme :- Interface refaite- Mode difficile- Nouvelle caméra- Doublage (uniquement US)- Fonction sprintSortie prévue le 4 septembre en Europe, sur PlayStation 4 comme sur PC. On rappelle que la version 3DS restera probablement bloquée au Japon, tandis que celle sur Switch attend toujours son heure.