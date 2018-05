State of Decay 2 : nouveau trailer de gameplay

C'est dans trois semaines que sortirasur PC et Xbox One, avec en attendant un retour dans l'actualité avec trailer de gameplay, petit salve de visuels et quelques retours de preview dont ici celle de Game Informer.Microsoft invite dans le même temps les joueurs à s'inscrirepour une dernière phase de bêta-test (non datée), et l'on rappelle que ce jeu de survie jouable en coopération sortira le 22 mai pour 30€ dans le cas de l'édition standard, 50€ si vous optez pour la version Ultimate (incluant le Season Pass) et 10€ seulement si vous vous tournez vers l'abonnement Game Pass.