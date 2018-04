On reste chez Bandai Namco avec un peu de neuf pour le futur, adaptation qui entre diverses séquences de blabla proposera de l'action façon beat'em all à l'ancienne, en solo mais également en multi.Il sera en effet possible de s'attaquer jusqu'à trois joueurs (en local comme en ligne) à un donjon infini, ou se tourner à deux vers un mode 3V3.Sortie prévue le 15 mai sur PC et PlayStation 4 (uniquement en dématérialisé).