Un trailer CG pour Shadow of the Tomb Raider

On s'attendait à du gameplay mais il faut croire que Square Enix préfère se réserver pour l'E3 2018 etse contentera donc d'un trailer CG et de quelques premiers retours évoquant un troisième épisode qui ne sent pas vraiment la grande évolution, même si l'on prendra en compte qu'il s'agissait du prologue.Sortie prévue le 14 septembre sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.