Sonic Mania Plus : trailer et date de sortie

SEGA précise ses plans pouren annonçant une sortie pour le 17 juillet au prix de 29,99€ en boîte sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Switch, incluant une jaquette réversible façon Mega Drive et un petit artbook de 32 pages.Version « Plus » car on y trouvera du nouveau contenu donc deux nouveaux personnages (Mighty et Ray), le mode « Encore » pour revisiter les niveaux d'une manière différente, et des MAJ pour le time-attack et le mode compétition, ce dernier pouvant notamment être joué à quatre en spit-screen.Si vous possédez déjà l'original sans être chaud pour craquer pour cette édition, ces bonus se retrouveront sous la forme d'un DLC à 4,99€.