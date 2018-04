Overload, la suite spirituelle de Descent

En format Early Access depuis quelques temps,aura droit à son vrai lancement le 31 mai prochain sur PC, Mac et Linux, avant d'envisager une sortie PS4 & One pour cet été, le temps apparemment de régler quelques soucis concernant le multijoueur.Ceux qui ont squatté de la souris ou du pad PSone dans les années 90 auront un léger vent de nostalgie en repensant à la licence, ce qui n'est pas innocent puisqu'il s'agit d'une suite spirituelle des mêmes développeurs qui offrira une campagne solo faite de 15 niveaux (dont 3 boss), un vaisseau à upgrader, 16 armes, 6 niveaux de difficulté et une compatibilité VR (sur PC).