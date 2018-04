OnRush présente ses classes de véhicules

vient s'illustrer à nouveau avec ce trailer chargé de montrer les huit classes de véhicules avec pour chacun leurs qualités pour se débarrasser efficacement de ses opposants, car on préfère le rappeler : derrière cet aspect trèspar les mêmes développeurs se cachent en fait un jeu d'action où le seul but sera d'éliminer ses adversaires, et non de gagner une quelconque « course ».Sortie prévue le 5 juin sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.