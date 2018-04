SaGa Scarlet Grace HnY trouve date au Japon

Square Enix déclare au peuple japonais que la version « Hiiro no Yabou » desortira chez eux le 2 août prochain. Chez nous, toujours rien à signaler.Ce portage d'un titre initialement sorti sur PS Vita reviendra donc sur PC, PS4, Switch et même smartphone, avec des améliorations sur le rendu et le gameplay, de nouvelles scènes, des boss inédits et un niveau de difficulté supplémentaire.