Detroit Become Human passe Gold + démo jouable

Note :

Sans crier gare, Sony et Quantic Dream annonce la mise en ligne d'une petite démo jouable pourafin que les intéressés (et les curieux) puissent patienter jusqu'au lancement prévu le 25 mai.La démo est pour l'heure uniquement sur le store de la Nouvelle Zélande (faîtes vous un compte si besoin) mais ça ne devrait pas tarder pour les autres pays.- Le jeu vient de passer Gold.- La démo sera disponible en Europe dès demain, et représente la séquence avec l'otage.