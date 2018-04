God of War : dernier trailer pour la sortie + petite présentation du futur mode photo

Sony signale avec ce trailer « Accolades » la sortie officielle desur le marché, mais pas que puisque le Live pré-launch d'hier soir fut également l'occasion d'offrir un aperçu du mode photo qui arrivera sous peu via une MAJ gratuite.Toutes les options habituelles seront au rendez-vous, en plus de la possibilité de supprimer un personnage à l'écran et de modifier les expressions du visage, afin par exemple d'offrir à Kratos un sourire qui lui est peu commun.