Cinq ans après son annonce, Serious Sam 4 est enfin prêt à se dévoiler (E3)

Tiens, une petite arlésienne qui sort de sa grotte. Annoncé en 2013 (!) et jamais montré depuis,a décidé que l'heure était venue de montrer ses biceps, avec la promesse d'une première présentation à l'E3 2018, plus précisément durant la conférence Devolver. Car oui, il y aura une conférence Devolver (pas encore datée).On rappelle que le jeu fut à l'époque annoncé sur PC, PS4, One, PS3 et 360 mais l'on se doute que deux du lot ont dégagé entre temps.