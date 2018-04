Platinum Games tente sa chance sur mobiles

On le sait depuis des mois : Platinum Games veut un peu sortir des commandes tiers (mais pas totalement) pour commencer à œuvrer sur ses propres licences. En attendant de voir ce que cela donnera un jour sur consoles, c'est du coté de l'univers smartphone que le studio va pour la première fois tenter sa chance avec, en partenariat avec DeNA.Si l'on devait résumer les choses en de simples mots, prenez la patte esthétique d'un, la nervosité d'un Platinum et le gameplay du sympathique(100 % au tactile, entre tapotements et glissements).Pas de date pour le moment.