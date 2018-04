Nous savions déjà queboosterait plus que jamais ses possibilités en ajoutant (en plus des voitures et des motos) des moyens de transport aériens et maritimes. Ce que nous ignorions, c'est le coté Transformers puisque vous pourrez passer de l'un à l'autre à loisir, sans aucune restriction si ce n'est un tout petit temps d'attente entre deux transformations.On vous laisse découvrir cela avec les vidéos ci-dessous, en rappelant que le titre sortira fin juin sur PC, PS4 & One.