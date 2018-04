Octopath Traveler : nouveau trailer (FR)

On vous remet le dernier trailer en date d', incluant cette fois les textes FR pour devenir compréhensible au plus grand nombre afin que vous puissiez découvrir par vous-même les qualités d'H'aanit et Thérion, deux des huits personnages jouables de ce RPG à l'ancienne.Cette vidéo revient également sur le principe des compétences de terrain « nobles » et « véreuses ». Dans le premier cas, la réussite sera constante si disponible car dépendant de la puissance du personnage ou de certaines de ses caractéristiques, tandis que les actions « véreuses » (par exemple un vol d'objet sur un PNJ) pourront être faîtes sans restriction mais avec un risque d'échec, pouvant jouer sur la réputation du concerné.Square Enix rappelle qu'une prochaine bande-annonce dévoilera les deux derniers personnages, et que le titre sortira le 13 juillet prochain sur Switch.