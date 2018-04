Tennis World Tour : trailer du mode carrière

vient refaire l'actualité avec la présentation vidéo de son indispensable gros morceau pour le solo, à savoir le mode carrière. On devra y créer au préalable son élu, homme ou femme, puis se lancer dans la compétition depuis la centième place du classement avec son calendrier à gérer en prenant en compte la jauge de fatigue, tout en récoltant quelques billets à dépenser pour l'équipement, son staff et des tournois de haut rang.Sortie prévue le 22 mai sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Switch.