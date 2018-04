Saber annonce (déjà) NBA Playgrounds 2

Actuellement en train de passer un dernier polish sur le retour de(prévu le 5 juin), Saber Interactive ne perd pas de temps et annoncesur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch. La sortie est prévue pour cette année, ce qui peut surprendre vu que le premier épisode est sorti en 2017.Plus de terrains, plus de joueurs, plus de mouvements et power-ups, plus joli aussi… Bref la totale, en rajoutant le nouveau mode « Playgrounds Championship » (de la Ligue classée en ligne), la possibilité de jouer à quatre online ainsi qu'un mode Saison pour les joueurs solo.