Octopath Traveler s'offre un nouveau trailer

Il est de coutume sur les terres japonaises que chaque projet d'importance ait droit à son trailer « overview » peu avant le lancement afin de faire un point complet sur le contenu et tout ce qui va avec.Mais pour Square Enix, deux trailers Overview, c'est mieux qu'un seul. Voici donc le deuxième pour, qui va s'attarder plus particulièrement sur les quêtes annexes mais également sur H'aanit (classe Chasseur) et Therion (classe voleur), ce dernier ayant bien entendu la particularité de voler des items.sortira le 13 juillet prochain, mondialement, et exclusivement sur Switch.