Du gameplay pour Shovel Knight : King of Cards

Peu de temps après avoir passé les 2 millions de ventes,revient s'illustrer avec une présentation vidéo de, la troisième et dernière extension qui nous permettra d'incarner King Knight et qui arrivera pour ce printemps sur tous les supports.Un point final pour l'un de ses piliers de la scène indépendante sur ces dernières années, et l'on rappelle que le studio Yacht Club a débuté en 2017 un tout nouveau chantier en parallèle.