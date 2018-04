Début du suivi pour Sea of Thieves : trois MAJ de contenu d'ici cet été

Voilà trois semaines quefut lancé sur PC comme Xbox One, et il est visiblement temps pour Rare de commencer à dresser une feuille de route concrète sur le suivi qui débutera au mois de mai, avril restant pour l'heure consacré aux divers correctifs.Pour les développeurs, l'avenir se décrira donc en quatre étapes comme suit :- Enrichir l'univers- Proposer de nouveaux éléments de gameplay- Donner davantage de variété et de récompenses- Élargir le statut de Pirate de Légende (et au-delà)Trois étapes importantes du suivi ont donc été livrés avec une première MAJ en mai, et une autre dans le courant de l'été.(courant mai)- Premier event spécial avec un nouvel ennemi, l'ajout de nouvelles mécaniques de gameplay et les récompenses qui vont avec.- Arrivée des events hebdomadaires avec davantage de variété dans les défis.et(cet été)- Nouvelle zone à explorer.- Nouvelles mécaniques de gameplay.- Nouveaux ennemis.- Nouvelles récompenses.- Nouveau type de bâteau.Bien évidemment, tout ce contenu sera mis en ligne gratuitement.