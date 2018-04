Un nouveau trailer deest tombé dans la nuit pour présenter un nouveau monde pas vraiment comme les autres puisque le « Classic Kingdom » sera plus précisément une compilation de mini-jeux façon Game & Watch.C'est tout ce que l'on retiendra cette fois et on retourne patienter jusqu'à une probable nouvelle présentation à l'E3, accompagnée si possible d'une date de sortie claire et définitive (2018 pour le moment).