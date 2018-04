The Banner Saga 3 : date et version boîte

Débuté en 2014, la trilogieprendra fin le 24 juillet avec le lancement du troisième et dernier épisode sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Switch. Cette dernière rattrapera son retard en accueillant d'ici là les deux premiers chapitres.Pour les anti-dématérialisés, 505 Games commercialisera le 27 juillet une version boîte à 39,99€ qui comprendra les trois épisodes, une OST (sélection), un mini-artbook et un bonus in-game. Seules la PS4 et la One sont pour le moment concernées par cette édition physique.