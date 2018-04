Annoncé depuis un moment, le jeu de surviejouable en solo et coop amorce sa dernière ligne droite, Funcom déclarant la fin proche de la longue bêta qui a permis de corriger tout un tas de choses, rajouter des éléments (système d'invasion) et en modifier d'autres (système de combat repensé).Bref, suffisant pour mettre en place la sortie de la 1.0 qui tombera donc le 8 mai prochain sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.