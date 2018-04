God of War : nouveau petit trailer à J-7

Depuis le début de la semaine, chaque jour voit arriver son nouveau trailer de, mais pas de carnet de développeurs cette fois car on nous offre juste une petite vidéo commerciale pour faire monter la pression et rappeler qu'il sera comme souvent possible de pré-télécharger le jeu.Plus qu'une petite semaine avant de pouvoir se lancer dans cette nouvelle exclue PS4.