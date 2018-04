Warhammer Vermintide II dépasse déjà le million

Rien ne semble arrêter le surprenant succès dequi permet dà son développeur Fatshark de faire couler le champagne : le titre a dépassé le million de ventes en cinq semaines, soit bien plus rapidement que l'objectif souhaité. On rappelle d'ailleurs que ce « Left 4 Dead »-like a rapporté plus d'argent (uniquement sur PC) que l'original dans toute sa carrière (sur trois supports).A ce propos, la bêta PS4 & One devrait tomber ce mois-ci, même s'il n'y a encore aucune précision à ce sujet, et encore moins concernant la date de sortie.