Rétro Xbox Original : le comparo en vidéo

Pour ceux qui n'ont pas suivi la deuxième émission Xbox Inside, Microsoft publie l'extrait qui revient sur l'annonce des nouveaux titres Xbox Original à venir sur Xbox One, avec comme de coutume un affichage 4K sur One X, un frame-rate bien plus souple et quel que soit votre modèle un affichage 16/9.Vous verrez d'ailleurs quelques comparos avecou encore- Blinx : The Time Sweeper- Breakdown- Conker : Live & Reloaded- The Elder Scrolls III: Morrowind- Hunter: The Reckoning- Jade Empire- Panzer Dragoon Orta- SSX 3- Destroy All Humans!- Full Spectrum Warrior- Mercenaries: Playground of Destruction- MX Unleashed- Panzer Elite Action: Fields of Glory- Star Wars Battlefront- Star Wars Battlefront II- Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy- Star Wars Jedi Starfighter- Star Wars Knights of the Old Republic II: The Sith Lords- Star Wars Republic Commando