Marvelous : quatre localisations de plus cette année

Le groupe Marvelous a dévoilé son programme de l'année concernant les localisation US et européennes avec plus exactement quatre titres répartis jusqu'aux fêtes aussi bien sur consoles que sur PC.Voici donc ce qui en ressort, avec les trailers lâchés pour l'occasion.- PC (Steam et Humble Store)- 25 avril- 14,99€ (+10 % de réduction la semaine du lancement)- Inclus tous les DLC- Switch- Sortie pour cet été- Le nom européen de Shinobi Refle- Pas de prix indiqué (moins de 10€ sûrement)- Uniquement en dématérialisé- PS4 et Vita- Sortie pour la fin d'année- En boîte sur PS4, en dématérialisé sur Vita- PS4 et PC- Sortie pour la fin d'année- En boîte sur PS4