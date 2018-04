Mega Man X Collection : les précisions pour l'Europe

Quelques heures après les informations japonaises, c'est au tour de l'occident d'avoir des précisions concernant les sorties deet, et ce sera donc le 24 juillet que les deux compilations arriveront en Europe, pour 19,99€ chacune, et ce sur PC, PS4, One et Switch.Malheureusement, quelques détails d'importance :- Pas de version boîte chez nous.- Boîte aux USA (et au Japon) qui réunira les deux épisodes (PS4, One et Switch)- Sur PS4 & One, une compilation par Blu-Ray- Sur Switch, uniquement le premier sur cartouche (le deuxième en téléchargement)