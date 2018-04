Etrian Odyssey X, l'épisode final de la 3DS

Atlus a dévoilé cette nuit, le dernier épisode de la franchise à venir sur 3DS, et ce pour le 2 août prochain au Japon. Notons que rien ne dit que la série ne se poursuivra pas à l'avenir sur Switch ou autre(s).Un final aux sérieuses allures de best-of deluxe puisqu'on y retrouvera notamment toutes les qualités de la franchise dont la créations de personnages, pas moins de 19 classes (dont la nouvelle : Héros), plusieurs niveaux de difficulté, toujours la possibilité de dessiner sa map sur l'écran du bas et, on nous le promet, le contenu le plus conséquent jamais vu dans la série depuis ses débuts sur DS.En voici un premier trailer.