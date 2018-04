Après LawBreakers, Boss Key tente de rebondir avec un clone de Fortnite BR

L'échec cuisant deest dans la tête des développeurs depuis un moment déjà car lorsque le studio nous annonçait il y a encore quelques jours avoir un deuxième projet en chantier pour rebondir un peu, on ne pensait pas qu'il était aussi avancé… et déjà disponible.donc, qui ne va aucunement joué l'originalité puisqu'il s'agit d'un énième Battle Royale tout coloré qui essaye de se démarquer par son ambiance oldies.C'est accessible dès à présent sur Steam, et en format F2P (Early Access).