State of Decay 2 : le trailer de la PAX East

Le studio Undead Labs nous rajoute un petit trailer de gameplay pour le jeu de survie/coop, jouable sur les stands de la PAX East actuellement en cours.Prévu pour le 22 mai sur PC et Xbox One, le titre sera vendu 30€ ou directement accessible sur le Game Pass. Ceux qui se tourneront vers l'édition Ultimate (50€) pourront y jouer dès le 18, et ne paieront pas davantage pour obtenir les deux extensions.