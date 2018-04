Ghost Recon Wildlands : le programme ''Year 2''

Depuis peu, quand un projet fonctionne suffisamment bien chez Ubisoft, le suivi se doit de durer plus d'un an. C'est le cas pour, ce fut le cas pour(qui attend maintenant sa suite à l'E3) etrejoint la danse en abordant le programme de sa « deuxième année ».Cela sera marqué par le lancement d'un deuxième Season Pass consacré au mode Ghost War avec six nouvelles classes jouables une semaine avant tout le monde, un pack de skins exclusifs et huit caisses de combat.Pour ceux qui ne voudront pas mettre la main à la poche, il suffira de se tourner vers les quatre mises à jour gratuites, dont la première arrivera le 10 avril sur les trois supports :- Personnalisation des coéquipiers- Nouveau mode PVP : Sabotage, avec cinq cartes, une nouvelle classe et de l'équipement.- Nouvelle mission PVE avec de nouveaux défis