Dark Souls Remastered : gameplay et vidéo comparo

Trop discret pour les fans impatients,arrive en courant pour montrer ses formes avec une nouvelle vidéo de gameplay mais également un comparo entre la version illustrée (ici PS4 Pro) et celle sur la bonne vieille PS3.Intégrant son extension, du multi maintenant jusqu'à six et diverses options de configurations selon le support (voir ci-dessous), le titre sortira ce 25 mai dans les bacs.PC :- 4K natif- 60FPSPS4/One :- 1080p- 60FPSSwitch :- 1080p (720p en nomade)- 30FPSPS4 Pro/One X :- 4K upscale- 60FPS