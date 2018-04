Bandai Namco diffuse quelques nouvelles images ainsi que la version US du deuxième trailer de, nouvel épisode qui est déjà assuré de sortir sur PC et PlayStation 4, sans date de sortie pour le moment (on rappelle que la team a encore unsur le feu).Nouveau scénario, nouvelles armes, nouvelles capacités et possibilités de lancer des super-attaques combinées sont pour l'heure les principales nouveautés annoncées, en espérant que ce ne soit pas les seules.