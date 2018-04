The Good Life : petite vidéo de gameplay

Pour sa seconde campagne sur Kickstarter, celle de la dernière chance,s'en sort assez bien pour le moment avec plus de 200.000$ récoltés, soit près d'un tiers de l'objectif pour garantir une sortie prochaine sur PC et PlayStation 4 (il reste un mois pour le financement).Du coup, les développeurs fêtent la chose avec une nouvelle vidéo de quelques 40 secondes, ce qui est peu mais toujours mieux que durant la campagne FIG qui se limitait essentiellement à des artworks et des gifs.On rappelle que le titre vous permettra d'incarner une journaliste qui veut se faire un peu de blé dans une bourgade sujette à un récent meurtre et à des habitants qui se transforment en chat ou chien la nuit. Un jeu Swery donc.