Fighting EX Layer : nouveau trailer

Toujours signé pour juin prochain sur PlayStation 4 (exclusivement pour un temps),se montre aujourd'hui un peu plus avec un nouveau trailer présentant deux personnages supplémentaires, Sasane et Hayate.Un roster assez réduit pour notre époque (une douzaine de personnages) mais Arika ne cache pas qu'ils n'ont pas les épaules financières pour prendre le risque d'en proposer davantage.Par contre, si ça fonctionne comme il faut malgré la sortie uniquement en dématérialisé, on vous laisse zieuter les quatre visuels en dessous pour découvrir ce que les développeurs aimeraient proposer en post-launch.