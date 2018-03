God of War : 4mn de baston en vidéo

A ceux qui ont loupé les dernières présentations vidéos de, intentionnellement ou non, voici une vidéo de gameplay plus sage puisque se contentant de montrer quatre minutes de gameplay « action », où se situeront les principaux éléments du HUD puisque l'on rappelle que cet épisode esquivera soigneusement les indications radars & mini-map pour laisser le joueur découvrir les choses comme un grand.La chaîne PlayStation FR se permet de rajouter derrière un petit trailer pour l'édition numérique deluxe, tout en nous indiquant qu'il sera possible de pré-télécharger le jeu dès le 18 avril pour être sûr de ne pas avoir à patienter plus longtemps une fois le Day One atteint (donc le 20 avril).