Jurassic World Evolution : trailer et date de sortie

Déjà leaké il y a quelques semaines, la date de sortie deest à présent confirmée officiellement, et ce sera comme prévu le 12 juin à un petit détail près : on parle ici du lancement « dématérialisé » sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. La version boîte n'arrivera elle que le 3 juillet.Ce nouveau jeu de gestion signé Frontier s'offre un nouveau trailer ainsi qu'une longue présentation vidéo, en indiquant qu'une version Deluxe sera au programme pour ajouter 5 races de dinosaures supplémentaires.